Франция одолела Сенегал на старте ЧМ-2026 — Мбаппе побил исторические рекорды

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Сборная Франции обыграла команду Сенегала в матче первого тура группы I чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "MetLife" в городе Ист-Резерфорд завершился со счетом 3:1 .

В первом тайме командам не удалось открыть счет. Сенегальцы неожиданно превосходили французов — нанесли пять ударов против одного у "Ле Бле". На 25-й минуте Николас Джексон мог выводить африканскую сборную вперед, но пробил низом в ближнюю штангу.

После перерыва подопечные Дидье Дешама существенно прибавили. На 59-й минуте Садио Мане сбил Килиана Мбаппе в штрафной площадке сборной Сенегала, но рефери после просмотра видеоповтора (VAR) не назначил пенальти — по его мнению, французский форвард сам инициировал столкновение.

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А уже на 66-й минуте Франция наконец-то открыла счет — Мбаппе воспользовался передачей Майкла Олисе и низом точно пробил в дальний угол.

Франция — Сенегал / © Associated Press

Франция — Сенегал / © Associated Press

На 82-й минуте французы удвоили свое преимущество в счете — Адриан Рабьо нашел передачей в штрафную площадку Брэдли Барколя, а тот в касание эффектно перебросил голкипера сенегальцев.

Франция — Сенегал / © Associated Press

В компенсированное время, на 90+5-й минуте, Сенегал сократил отставание — Ибраим Мбайе получил мяч на правом фланге штрафной площадки французов и расстрелял ближний угол.

Франция — Сенегал / © Associated Press

Но уже на 90+6-й минуте Франция вернула себе преимущество в два мяча и установила окончательный счет игры — Мбаппе оформил дубль, издали отправив мяч в левый верхний угол.

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Франция — Сенегал / © Associated Press

Благодаря дублю в матче против сенегальцев 27-летний Килиан побил сразу два исторических рекорда. С 58 голами он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обойдя на один мяч Оливье Жиру.

Также Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по количеству голов на чемпионатах мира — 14, превзойдя на один мяч Жюста Фонтена.

В другом матче стартового тура группы I встретятся сборные Ирака и Норвегии. Этот поединок состоится 17 июня, в 01:00 по киевскому времени.

Во втором туре Франция 22 июня сыграет с Ираком, а Сенегал 23 июня сразится с Норвегией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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