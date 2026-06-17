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Франция одолела Сенегал на старте ЧМ-2026 — Мбаппе побил исторические рекорды
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции и рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира среди французских футболистов.
Сборная Франции обыграла команду Сенегала в матче первого тура группы I чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "MetLife" в городе Ист-Резерфорд завершился со счетом 3:1.
В первом тайме командам не удалось открыть счет. Сенегальцы неожиданно превосходили французов — нанесли пять ударов против одного у "Ле Бле". На 25-й минуте Николас Джексон мог выводить африканскую сборную вперед, но пробил низом в ближнюю штангу.
После перерыва подопечные Дидье Дешама существенно прибавили. На 59-й минуте Садио Мане сбил Килиана Мбаппе в штрафной площадке сборной Сенегала, но рефери после просмотра видеоповтора (VAR) не назначил пенальти — по его мнению, французский форвард сам инициировал столкновение.
А уже на 66-й минуте Франция наконец-то открыла счет — Мбаппе воспользовался передачей Майкла Олисе и низом точно пробил в дальний угол.
На 82-й минуте французы удвоили свое преимущество в счете — Адриан Рабьо нашел передачей в штрафную площадку Брэдли Барколя, а тот в касание эффектно перебросил голкипера сенегальцев.
В компенсированное время, на 90+5-й минуте, Сенегал сократил отставание — Ибраим Мбайе получил мяч на правом фланге штрафной площадки французов и расстрелял ближний угол.
Но уже на 90+6-й минуте Франция вернула себе преимущество в два мяча и установила окончательный счет игры — Мбаппе оформил дубль, издали отправив мяч в левый верхний угол.
Благодаря дублю в матче против сенегальцев 27-летний Килиан побил сразу два исторических рекорда. С 58 голами он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обойдя на один мяч Оливье Жиру.
Также Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по количеству голов на чемпионатах мира — 14, превзойдя на один мяч Жюста Фонтена.
В другом матче стартового тура группы I встретятся сборные Ирака и Норвегии. Этот поединок состоится 17 июня, в 01:00 по киевскому времени.
Во втором туре Франция 22 июня сыграет с Ираком, а Сенегал 23 июня сразится с Норвегией.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
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