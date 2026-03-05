Франция присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026

Сборная Франции на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Франция присоединилась к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Как сообщила министр спорта страны Марина Феррари для News18.com, должностные лица из Франции не посетят церемонию открытия Паралимпиады-2026.

В то же время, французские параспортсмены не собираются бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026.

"Это решение, о котором мы думали очень долго. Оно из тех, что направлено на то, чтобы иметь уважение к спортивным институтам, в частности МПК, однако и учитывающее несогласие, которое мы выражаем относительно принятого решения о допуске России и Беларуси под национальными флагами", — отметила Феррари.

Франция — 15-я страна, которая будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 по крайней мере на уровне правительственных лиц.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 и призвала другие страны также отказаться от участия в этом мероприятии.

К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026 уже присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания и Франция.

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной мероприятия.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать и выступит рекордным составом. Нашу страну будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.