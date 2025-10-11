- Дата публикации
Франция разгромила Азербайджан в группе сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
"Ле Блэ" укрепили свое лидерство в квартете благодаря уверенной победе над аутсайдером.
Сборная Франции разгромила команду Азербайджана в матче 3-го тура группы D отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 3:0.
Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма – отличился Килиан Мбаппе.
Во втором тайме "Ле Блэ" забили еще дважды - на 69-й минуте Мбаппе ассистировал Адриану Рабьо, а окончательный счет игры на 84-й минуте установил Флориан Товен.
В другом матче 3-го тура группы D сборная Украины в сумасшедшем матче на выезде вырвала победу над Исландией (5:3).
Обзор матча Франция – Азербайджан
После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).
В следующем туре сборная Украины 13 октября проведет номинальный домашний матч с Азербайджаном, а Франция в тот же день на выезде будет противостоять Исландии.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.