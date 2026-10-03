Франция сыграла вничью с Италией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

Франция — Италия / © Associated Press

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Сборная Франции сыграла вничью с Италией в домашнем матче третьего тура группы 1 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на арене "Стад де Франс" в Сен-Дене завершился со счетом 1:1.

В первом тайме обе команды нанесли по 8 ударов по воротам друг друга, но забить хотя бы раз так и не смогли. После перерыва французы открыли счет — на 55-й минуте отличился Майкл Олисе.

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На 68-й минуте итальянцы восстановили паритет в противостоянии — точный удар нанес Алессандро Бастони.

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Отметим, что Франция доигрывала поединок в меньшинстве после удаления Дайо Упамекано — на 85-й минуте защитник получил вторую желтую карточку.

Таким образом, "Ле Блэ" впервые потеряли очки под руководством Зинедина Зидана. До этого французы обыграли Турцию (1:0) и Бельгию (1:0).

В другом поединке 3-го тура этого квартета Бельгия дома разгромила Турцию (3:0).

После трех туров Франция (7 очков) возглавляет группу 1 дивизиона A Лиги наций. Бельгия (6 баллов) занимает второе место. Италия (4 пункта) находится на третьей позиции. Турция (0) идет последней.

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В следующем туре Франция примет Бельгию, а Италия дома встретится с Турцией. Оба матча запланированы на 5 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций.

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