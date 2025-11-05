Франция – Украина: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026

Украина – Франция / © Associated Press

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет с командой Франции в предпоследнем, пятом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

Где смотреть матч Франция – Украина

Прямую трансляцию поединка Франция – Украина можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины по решающие матчи отбора ЧМ-2026.