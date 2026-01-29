Франция – Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на четвертьфинал Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу / © УЕФА

В субботу, 31 января, сборная Украины по футзалу сыграет против команды Франции в четвертьфинальном матче Евро-2026.

Поединок состоится на "Арене Риге" в латвийском городе Риге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

На групповом этапе сборная Украины (6 очков) заняла второе место в квартете B. "Сине-желтые" сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1) и обыграли Чехию (5:3).

Франция (7 очков) стала победителем группы A, где сыграла вничью с Хорватией (2:2), после чего разгромила Латвию (5:0) и обыграла Грузию (3:1).

Где смотреть матч Франция – Украина

Матч Франция – Украина в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на телеканале "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз букмекеров на матч Франция – Украина

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу подопечных Александра Косенко в основное время можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья – 4,33. Выигрыш французов – 2,90.

На выход "сине-желтых" в полуфинал континентального первенства принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Итоговый успех Франции – 2,36.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.