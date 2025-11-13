Франция – Украина: названы стартовые составы на матч отбора ЧМ-2026

Украина – Франция / © Associated Press

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа отбора к чемпионату мира-2026 по футболу между сборными Франции и Украины, который состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Украина: Трубин – Караваев, Сваток, Забарный, Михавко, Михайличенко – Назарина, Очеретько, Ярмолюк, Гуцуляк – Яремчук

Запасные: Волынец, Ризнык, Конопля, Бондарь, Калюжный, Ванат, Шапаренко, Цыганков, Миколенко, Судаков, Волошин, Зубков

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Динь – Канте, Коне, Олисе, Шерки, Барколя – Мбаппе

Запасные: Самба, Шевалье, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Экитике, Аклиуш, Конате, Заир-Эмери, Матета, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

