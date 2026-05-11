Фрайбург — Астон Вилла: букмекеры сделали прогноз на финал Лиги Европы

Унаи Эмери, "Астон Вилла"

В среду, 20 мая, немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла" сыграют в финале Лиги Европы сезона-2025/26.

Решающий матч второго по престижности клубного евротурнира состоится на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале "Фрайбург" победил португальскую "Брагу" (1:2, 3:1), тогда как "Астон Вилла" была сильнее другого английского клуба — "Ноттингема" (0:1, 4:0).

Прогноз букмекеров на матч Фрайбург — Астон Вилла

Фаворитом финального матча Лиги Европы букмекеры считают "Астон Виллу". На победу бирмингемцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,71. Ничья — 3,75. Выигрыш немецкого клуба по итогам 90 минут поединка — 4,75.

Вероятность завоевания трофея подопечными Унаи Эмери оценивается коэффициентом 1,35. Триумф "Фрайбурга" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти — 3,00.

Отметим, что в финале Лиги Европы на кону будет стоять не только трофей, но и путевка в основной раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Интересно, что Эмери может в пятый раз выиграть Лигу Европы. Испанский специалист трижды завоевывал этот трофей с "Севильей" (2013/14, 2014/15, 2015/16) и один раз побеждал с "Вильярреалом" (2020/21). Также он в сезоне-2018/19 добирался до финала Лиги Европы с "Арсеналом", но тогда проиграл "Челси" (1:4).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

