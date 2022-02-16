Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Фристайлист Абраменко завоевал первую медаль Украины на Олимпийских играх-2022: фото и видео финального прыжка

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фристайлист Абраменко завоевал первую медаль Украины на Олимпийских играх-2022: фото и видео финального прыжка

Associated Press

Украинец стал серебряным призером Олимпиады-2022.

На Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине состоялся суперфинал соревнований в лыжной акробатике среди мужчин.

В нем выступили шесть фристайлистов, среди них был украинец Александр Абраменко.

За свой прыжок с большой сложностью (5,0) в суперфинале Абраменко получил 116,5 баллов и стал серебряным призером соревнований.

©
©
  • Украину в этой дисциплине также представлял Александр Окипнюк, проваливший первый прыжок в финале, а результата второго не хватило для попадания в топ-6. Его лучший прыжок оценили в 122,01 балла – 9 место.

Читайте также:

В погоне за результатом: украинский фристайлист Абраменко снес толпу людей после прыжка на ОИ-2022

Украина — в топ-10: результаты женской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры-2022 – день 12: расписание выступлений украинцев за 16 февраля

Следующая публикация