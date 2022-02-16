Фристайлист Абраменко завоевал первую медаль Украины на Олимпийских играх-2022: фото и видео финального прыжка

Фристайлист Абраменко завоевал первую медаль Украины на Олимпийских играх-2022: фото и видео финального прыжка

Украинец стал серебряным призером Олимпиады-2022.

На Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине состоялся суперфинал соревнований в лыжной акробатике среди мужчин.

В нем выступили шесть фристайлистов, среди них был украинец Александр Абраменко.

За свой прыжок с большой сложностью (5,0) в суперфинале Абраменко получил 116,5 баллов и стал серебряным призером соревнований.

⚡️Украина завоевала свою первую медаль на зимних Олимпийских играх



Ее обладателем стал Александр Абраменко. Он завоевал серебро в лыжной акробатике. pic.twitter.com/TyJxwqEAnN — ДРУГАЯ ВОЛНА Covid-19☢️ ОДЕССА (@Odessa8436) February 16, 2022

Украину в этой дисциплине также представлял Александр Окипнюк, проваливший первый прыжок в финале, а результата второго не хватило для попадания в топ-6. Его лучший прыжок оценили в 122,01 балла – 9 место.

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