Фристайлистка, которой сделал предложение воин ВСУ, выступила в финале биг-эйра на Олимпиаде-2026

Екатерина Коцар / © Associated Press

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар, которой после успешной квалификации в биг-эйре на зимней Олимпиаде-2026 сделал предложение военный ВСУ, выступила в финале соревнований.

В финале 25-летняя украинка за первую попытку получила 82 балла, за вторую – 72 балла, а за третий прыжок судьи поставили спортсменке 74 балла.

По сумме двух лучших попыток Екатерина набрала 156 баллов и заняла итоговое 10-е место.

Отметим, что Украина впервые в истории была представлена в финале биг-эйра на Олимпийских играх.

"Золото" завоевала Меган Олден из Канады. "Серебро" выборола китаянка Айлин Гу, а бронзовой призеркой стала итальянка Флора Табанелли.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.