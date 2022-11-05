"Fuck war": футболистка сборной России в очередной раз обматерила Путина, процитировав антивоенный стих

Футболистка сборной России и испанского "Эспаньола" Надежда Карпова в очередной раз "разнесла" президента РФ Владимира Путина и захватническую войну, которую страна-агрессор ведет против Украины.

В пятницу, 4 ноября, 27-летняя футболистка у себя в соцсетях поздравила соотечественников с Днем народного единства антивоенным стихом.

Карпова подписала пост словами: "Fuck war. Fuck putin" (К черту войну, к черту Путина).

"За народное единство нас призывали умирать депутаты и министры, а не дочь, жена и мать. Кто они вообще такие, чтобы решать, кто будет жить, а кто будет гнить в могиле ради их карьер и лжи?", — говорится в стихе.

instagram.com/karpichito

Добавим, что в июне Карпова в интервью BBC жестко подвергла критике путинский режим и развязанную им войну в Украине. Надежда подчеркнула, что пропаганда Кремля пытается "зомбировать" россиян.

"Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы исключительная нация и весь мир настроен против нас и нашей "уникальной миссии". О какой миссии они говорят? Эти люди, оправдывающие войну, пленные пропаганды. Мне их жаль. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы освободить их от этого", — сказала Карпова.

Отметим, что Карпова уже не в первый раз жестко показала свое отношение к Путину и тем, кто поддерживает войну.

"В Украине такие же люди, как мы. И вы поедете убивать их? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого. За***л", — раньше написала Карпова у себя в Instagram.

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