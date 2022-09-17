"Футбол должен исполнить свою ответственную роль": в Германии призвали не допустить страны-агрессоры к отбору на Евро-2024

Глава министра внутренних дел Германии призывает УЕФА не допускать Россию и Беларусь к отбору чемпионата Европы-2024.

Ответственная за спорт министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала не допустить Россию и Беларусь к квалификации чемпионата Европы-2024.

Фезер направила письмо с таким требованием президенту УЕФА Александеру Чеферину.

"Не только Россию, ведущую агрессивную войну, нарушающую международное право, но и Беларусь, как ключевого поклонника российского руководства, нужно отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров.

Футбол должен выполнить свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против этой формы нарушения прав человека. Все ответственные должны быть лишены какой-либо возможности участвовать в спорте, влиять или представлять себя каким-либо иным образом.

Также следует отстранить российских и белорусских чиновников от влиятельных органов международных спортивных ассоциаций", — цитирует письмо Фезер DER SPIEGEL.

Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. При этом УЕФА до сих пор еще не высказался, будут ли принимать сборные России и Беларуси участие в жеребьевке.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация делает все возможное, чтобы сборная России не могла проводить международные товарищеские матчи и участвовать в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024.

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