Футбол "мирового уровня": сборная России нашла нового соперника для спарринга

После победы над Кыргызстаном сборная страны-террориста проведет еще один "суперматч".

Сборная России по футболу объявила, что проведет товарищеский матч с командой Таджикистана.

Поединок состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Будущий соперник россиян занимает 108-е место в рейтинге ФИФА.

После того, как страну-агрессора выгнали из мирового футбола, сборной РФ только и остается умолять, чтобы хотя бы кто-то согласился сыграть с ней. С начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину российская сборная провели лишь один матч - в спарринге был обыгран "топовый" Кыргызстан со счетом 2:1.

Очевидно, никто не хочет иметь дело со страной-террористом. На 19 ноября у россиян был запланирован спарринг с Боснией и Герцеговиной, однако, скорее всего, эта игра будет отменена. Ранее сообщалось, что большинство футболистов боснийской сборной отказались играть с командой РФ.

Отстранение России от международного футбола

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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