"Футбол не должен политизироваться": экс-тренер сборной Украины сделал неоднозначное заявление

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне наставник национальной команды Армении Александр Петраков сделал неоднозначное заявление перед матчем первого тура квалификации на Евро-2024 против Турции.

65-летний специалист неожиданно подчеркнул, что спорт должен существовать вне политики.

Именно этот нарратив часто используют российские пропагандисты для оправдания участи атлетов из страны-агрессора в международных соревнованиях.

"Я не выступаю за то, чтобы будущая игра была политизирована. Все выступающие за рубежом футболисты хорошо знают свою историю, и я очень хорошо знаю вашу историю. Но футбол не должен политизироваться. Это никак не должно влиять на игру.

Приоритет – это спорт и интерес к нему. Я не за политику. Все они опытные игроки, которые приезжают из-за границы. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю", – приводит слова Петракова издание Radar.

Добавим, что накануне Петраков вызвал в сборную Армении четырех футболистов из чемпионата России. Более того, у одного из них есть российский паспорт. Он выступал за молодежную и юношескую сборные государства-террориста.

Этот поступок Петракова вызвал шквал негодования среди украинских болельщиков. Экс-тренера сборной Украины жестко раскритиковал легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо.

"Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить какие-либо отношения. Как можно после этих зверств иметь с ними что-нибудь общее? Если он это сделал, я не знаю из каких соображений. Настоящий украинец этого не сделал бы", – сказал Сабо в комментарии Fanday.

Встреча Армения – Турция состоится в субботу, 25 марта, в Ереване. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, Петраков официально покинул пост наставника сборной Украины 12 января. Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила не продолжать сотрудничество со специалистом, чей контракт с национальной командой был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

До главной команды Петраков с 2010 по 2021 год тренировал юношеские сборные нашей страны. В частности, в 2019 год стал чемпионом мира со сборной Украины U-20.

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