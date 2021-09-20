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Футбол по-полтавски: конь и собаки едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих (видео)

Футбол по-полтавски: конь и собаки едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих (видео)

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Футбол по-полтавски: конь и собаки едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих (видео)

Скріншот відео

Игру посетили нежданные гости.

Курьезные эпизоды случились во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.

В конце первого тайма на поле неожиданно появились собаки, из-за чего игру пришлось на время остановить. Уже во втором тайме на газон выбежала уже лошадь. Поединок снова пришлось прервать. Возобновлен он был, когда животное удалось прогнать со стадиона.

  • Сам матч проходил в Нижних Млынах (Полтавская область).
  • Сборная Украины разгромила итальянцев со счетом 3:0.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Львовщине аматорский матч закончился жестким побоищем фанатов, игроков и судей.

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