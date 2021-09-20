Футбол по-полтавски: конь и собаки едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих (видео)

Игру посетили нежданные гости.

Курьезные эпизоды случились во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.

В конце первого тайма на поле неожиданно появились собаки, из-за чего игру пришлось на время остановить. Уже во втором тайме на газон выбежала уже лошадь. Поединок снова пришлось прервать. Возобновлен он был, когда животное удалось прогнать со стадиона.

Сам матч проходил в Нижних Млынах (Полтавская область).

Сборная Украины разгромила итальянцев со счетом 3:0.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Львовщине аматорский матч закончился жестким побоищем фанатов, игроков и судей.

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