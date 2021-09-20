Футбол по-полтавски: конь и собаки едва не сорвали матч сборных Украины и Италии среди глухих (видео)

Игру посетили нежданные гости.
Курьезные эпизоды случились во время матча отборочного турнира Дефлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии среди глухих спортсменов.
В конце первого тайма на поле неожиданно появились собаки, из-за чего игру пришлось на время остановить. Уже во втором тайме на газон выбежала уже лошадь. Поединок снова пришлось прервать. Возобновлен он был, когда животное удалось прогнать со стадиона.
- Сам матч проходил в Нижних Млынах (Полтавская область).
- Сборная Украины разгромила итальянцев со счетом 3:0.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Львовщине аматорский матч закончился жестким побоищем фанатов, игроков и судей.