Футбол преодолевает коронавирус: как вакцинация вернула болельщиков на стадионы в Европе

Рассказываем о ситуации с заполняемостью трибун на европейских аренах в эпоху пандемии COVID-19.

18 октября поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги между "Черноморцем" и "Верес" не смогли посетить все желающие болельщики. Поскольку Одесская область перешла в красную зону карантина, то на матч между "моряками" и ровнянами допускались только фанаты и журналисты с двойной дозой вакцинации от COVID-19 и отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до начала игры .

Такие правила впервые были применены на матче Чемпионата Украины. Ранее они действовали на поединке отбора к Чемпионату мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной.

Скорее всего, аналогичные ограничения совсем скоро коснутся и других матчей в разных областях Украины. Пока официального решения по этому еще нет, ТСН Проспорт знакомит читателей с ситуацией в Европе, где подобные правила уже стали нормой и позволили зрителям вернуться на трибуны и продолжить переживать незабываемые моменты вместе с любимыми командами.

АНГЛИЯ

Английские болельщики довольно долго были вынуждены смотреть игры по телевизору. В декабря 2020 года фанаты впервые за 9 месяцев посетили матч в Англии. Возвращение произошло на матче Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и венским "Рапидом". Правда, на трибуны стадиона "Эмирейтс" пустили только 2 тысячи болельщиков.

Постепенно допустимое количество фанатов на стадионах начали увеличивать. Матчи двух заключительных туров АПЛ прошлого сезона смогли посетить уже в 10 тысяч зрителей. Следующий шаг в процессе возвращения любителей футбола на стадионы состоялся уже во время Евро-2020. Поединки группового этапа континентального первенства разрешили проводить в присутствии 20 тысяч фанатов, на матчи 1/8 и 1/4 финала пустили 45 тысяч зрителей, а на полуфиналы и финал - по 65 тысяч.

Однако все это стало возможным только благодаря требованиям, которые обязаны соблюдать желающие попасть на матчи. Каждый болельщик должен иметь с собой сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сданного в последние двое суток. Кроме того, зрителям запрещено снимать на стадионе маски. Также рекомендуется избегать всех возможных контактов с другими присутствовать на игре лицами. Организаторы даже постарались и сделали одностороннее движение зрителей, чтобы они не натыкались друг на друга.

Отметим, что в начале сезона британское правительство планировало допускать только вакцинированных болельщиков на арены, где собирается больше 20 тысяч человек, однако министр здравоохранения Саджид Джавид выступил против этой идеи, поэтому ее внедрение было отложено.

ИСПАНИЯ

Старт сезона Ла Лиги состоялся со зрителями, но пускали на испанские стадионы не больше 40% от их общей вместимости. И это только для открытых арен, для закрытых правила были еще более жесткими - 30%. Регионы могли сами определить долю болельщиков, которая допускалась на трибуны, однако она не должна была превышать 40%.

29 августа ограничения были ослаблены и стадионы позволили заполнить на 60%. А ровно через месяц, 29 сентября, правительство Испании приняло решение о возможности заполнять арены на 100%. Правда, в отдельных регионах сохранились ограничения - местные власти Каталонии и Басконии настояли на сохранении лимита в 60% от общей вместимости стадиона.

Что касается требований к болельщикам, то сначала обязательными были сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, однако в начале сезона многие клубы отказался от этой идеи. Фанаты по-прежнему должны носить маски, а в день матчей на спортивных аренах запретили продавать еду и напитки.

ИТАЛИЯ

С начала пандемии коронавирус серьезно поразил страну на Апеннинском полуострове. Поэтому как с решением о возобновлении чемпионата в 2020 году, так и с допуском болельщиков на трибуны, здесь не спешили. Тем не менее, новый сезон стартовал со зрителями, которым было разрешено заполнять стадионы на 50%.

В ближайшее время ожидаются еще лучшие новости для итальянских тифози. На матчи собираются пускать до 75% от общей вместимости стадионов, а в конце октября вероятна и отметка в 100%.

Для того, чтобы посетить матч чемпионата или Кубка Италии, необходимо предъявить Green Pass - сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов, или же доказательство того, что вы недавно переболели коронавирусом. Ношение масок также является обязательным на итальянских аренах.

ГЕРМАНИЯ

Немцы, традиционно, наиболее щепетильны среди европейских наций. Не исключением является и футбольная сторона. На старте сезона в различных регионах был лимит в 50% или 25 тысяч человек. Все определялось подходом, который применялся к вопросу допуска зрителей. А таких есть два - 2G и 3G.

2G - это когда на стадионы допускают только тех, кто вакцинирован и перенес COVID-19. В случае с 3G к ним добавляются также лица с отрицательным ПЦР-тестом. На разных стадионах использовался тот или иной подход.

Большинство выбрали метод 3G, но, например, исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке выступил за более жесткий 2G. Он отметил, что это действительно поможет увеличить уровень безопасности и одновременно способствовать росту числа болельщиков. Министерство здравоохранения Германии поддержало эту идею. Теперь на матчи "шмелей" с негативным ПЦР-тестом уже не придешь.

Клубы Бундеслиги даже были готовы идти в суд, чтобы вернуть болельщиков на арены, ведь там продажа билетов - это значительная составляющая клубной прибыли. "Боруссия" и берлинская "Герта" пригрозили властям судебным иском, в результате чего клубам пошли на уступки. Домашние игры "шмелей", которые всегда славились невероятно высокой посещаемостью, снова собрали больше 40 тысяч болельщиков.

Но не все так просто. Например, берлинский "Унион" столкнулся с серьезной проблемой — в клубе не понимали, что делать с детьми, подростками и теми, кому прививки противопоказаны.

Несмотря на трудности, можно сказать, что в Европе проделали много шагов, чтобы как можно скорее разрешить болельщикам сполна насладиться игрой любимых команд вживую, одновременно гарантировав безопасность их жизни и здоровья.

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