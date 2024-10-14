Футбол при любых обстоятельствах: комментатор работал на тренировке клуба вместо отмененного матча

Поскольку ФСК "Мариуполь" не приехал на поединок, футболисты ЮКСА решили сыграть между собой.

Комментатор, который должен был работать на матче 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между клубами ФСК "Мариуполь" и ЮКСА, не стал отменять планы из-за того, что гости не вышли на поле.

ФСК "Мариуполь" отказался играть гостевой поединок, потому что президент клуба Александр Ярошенко уже три месяца не платит зарплату. Однако без футбола болельщики не остались.

В YouTube-трансляции, где должны были транслировать игру, комментатор в прямом эфире работал на тренировке и двустороннем спарринге команды из Тарасовки.

Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выходит на поле, ее дисквалифицируют из соревнований.

ФСК "Мариуполь" после девяти матчей в Первой лиге набрал 12 очков и занимает шестое место в группе B. ЮКСА с 18 баллами после десяти встреч идет на третьей строчке.

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