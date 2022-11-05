Футбол "вне политики": ФИФА сделала циничное заявление накануне ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала открытое письмо ко всем 32 странам-участницам Чемпионата мира-2022, который уже 20 ноября начнется в Катаре.

Президент организации Джанни Инфантино и генеральный секретарь Фатма Самура цинично попросили не смешивать футбол с политикой, никак не отреагировав на дискриминацию прав человека в Катаре, а также на призывы отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 за помощь России вести захватническую войну против Украины.

"Пожалуйста, давайте сосредоточимся на футболе. Мы знаем, что футбол не существует в вакууме, и мы, как и вы, осознаем, что существует много вызовов и затруднений политического характера по всему миру. Но, прошу, давайте не позволим футболу быть втянутым в то идеологическое и политическое сражение, которое ведется.

В ФИФА мы стараемся уважать все мысли и убеждения, не раздавая моральных уроков всему остальному миру. Одна из главных сильных сторон мира – его разнообразие. И если инклюзивность что-то значит, это означает уважение этого разнообразия. Ни один народ, культура или нация не лучше любых других.

Этот принцип является основой взаимного уважения и недискриминации. И это тоже одна из фундаментальных ценностей футбола. Поэтому, пожалуйста, давайте помнить об этом и позволим футболу занять центральное место", — говорится в письме, которое цитирует Sky Sports.

Добавим, что ранее ФИФА продала России права на показ матчей ЧМ-2022. Поэтому в стране-агрессоре смогут спокойно смотреть матчи планетарного первенства, пока их военные ежедневно массово идут убивать украинцев.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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