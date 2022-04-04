"Футбол вне политики": российский телеканал снова прекратил показ матча Бундеслиги из-за поддержки Украины

Россия продолжает цензурить правду.

В рамках 28 тура чемпионата Германии "Боруссия" Менхенгладбах на своем поле принимала "Майнц".

Официальный транслятор матчей Бундеслиги в России "Матч ТВ" прекратил показ встречи на территории страны-агрессорки через несколько минут после начала матча.

Это связано с тем, что операторы показывали украинские флаги на трибунах и призывы "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных бордах по обе стороны поля.

Комментатор заявил, что "футбол вне политики", поэтому трансляция матча была прекращена уже на девятой минуте.

скриншот с видео

Напомним, что аналогичная ситуация произошла во время трансляции в России матча между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпцигом" (1:4)

Ранее стало известно, что контракты на трансляцию матчей в России разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1. Украинская Премьер-лига призвала другие европейские чемпионаты прекратить показ своих поединков на территории страны-агрессорки.

Напомним, российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры по официальным трансляциям матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину.

К примеру, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Гема" против "Севильи" в Лиге Европы. А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko утаил надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время поединка "Реал" — "Барселона", заменив его на эмблему и название испанского чемпионата.

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