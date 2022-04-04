"Футбол вне политики": российский телеканал снова прекратил показ матча Бундеслиги из-за поддержки Украины

Россия продолжает цензурить правду.
В рамках 28 тура чемпионата Германии "Боруссия" Менхенгладбах на своем поле принимала "Майнц".
Официальный транслятор матчей Бундеслиги в России "Матч ТВ" прекратил показ встречи на территории страны-агрессорки через несколько минут после начала матча.
Это связано с тем, что операторы показывали украинские флаги на трибунах и призывы "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных бордах по обе стороны поля.
Комментатор заявил, что "футбол вне политики", поэтому трансляция матча была прекращена уже на девятой минуте.
Напомним, что аналогичная ситуация произошла во время трансляции в России матча между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпцигом" (1:4)
Ранее стало известно, что контракты на трансляцию матчей в России разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1. Украинская Премьер-лига призвала другие европейские чемпионаты прекратить показ своих поединков на территории страны-агрессорки.
Напомним, российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры по официальным трансляциям матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину.
К примеру, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Гема" против "Севильи" в Лиге Европы. А российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko утаил надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время поединка "Реал" — "Барселона", заменив его на эмблему и название испанского чемпионата.
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