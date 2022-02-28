Футболист Андрей Ярмоленко перечислил 3 миллиона гривен украинской армии

Вингер "Вест Хэма" финансово помогает ВСУ из-за границы.

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко перечислил 3 миллиона гривен украинской армии.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Таким образом 32-летний футболист поддержал украинский совещаний в борьбе с российскими оккупантами.

Кроме того, накануне игроки "Вест Хэма" вышли на матч английской Премьер-лиги в форме с фамилией Ярмоленко на спине, а на футболках их соперника - "Вулверхэмптона" - была надпись "Нет войне". А домашний стадион "Вест Хэма" перед игрой украсили изображением фото Ярмоленко на фоне украинского флага.

Ранее сообщалось, что знаменитые боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вступили в территориальную оборону.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: