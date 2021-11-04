Футболист "Аякса" жутко влетел пахом в штангу, забивая гол: Сеть заполонили мемы (видео)

Пострадавший шутит после победы в соцсетях.
Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич стал одним из героев поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
На 72-й минуте сербский полузащитник сравнял счет в матче, но сделал это дорогой ценой. Отправив мяч в сетку ворот "шмелей", Тадич больно врезался пахом в штангу. Полностью насладиться празднованием гола при таких обстоятельствах было сложно - футболист держался за свой детородный орган, принимая поздравления от партнеров.
Гол Тадича положил начало камбэку амстердамцев в Дортмунде (3:1). Нидерландский клуб, игравший в большинстве после удаления защитника хозяев Матса Хуммельса на 29-й минуте, до финального свистка еще дважды поразил ворота соперника и гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.
После завершения матча Тадич шутил в Twitter, вспомнив свой гол.
"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько мячей (футболист также имел в виду свои яйца - прим.) Надеюсь, что штанга в порядке", - написал серб.
Это тоже некоторые balls в win в Dortmund.— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021
Hope the post is ок.
COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy
"Желаю тебе скорейшего выздоровления, мой друг", - обратился капитан амстердамцев к штанге, в которую врезался.
Wishing you a quick recovery my friend ... https://t.co/T97BoAQg8y pic.twitter.com/7VupcviyzY— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021
В свою очередь, болельщики в соцсетях разобрали неприятный для Тадича, но в то же время курьезный эпизод на мемы.
"Тадич после того, как забил мяч"
Tadic after scoring the goal pic.twitter.com/6IQLzDkBH4– Markus Kilzheimer (@EliteOwNage12) November 3, 2021
"Душан Тадич решил, что троих детей ему достаточно"
Dusan Tadic решит трое детей с сильным pic.twitter.com/G0fJMImE5T— Project Football (@ProjectFootball) November 3, 2021
"Тадич отправляет мяч в сетку перед тем, как два других мяча попадают в штангу. Герой"
Tadic putting ball в сети спустя hitting both balls на post. Hero pic.twitter.com/HlyWPcycdY— FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 3, 2021
"Менталитет Тадича - забить любой ценой"
Tadic has that 'score at all costs' mentality pic.twitter.com/7yVzbbaRfx— International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 3, 2021
"Наши мысли и молитвы с Тадичем в это тяжелое для него время"
Наши мысли и трудящиеся являются с Тадецом в этих резких сроках pic.twitter.com/pqoHBZFvlT— Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2021
"Тадич заслуживает "Золотой мяч", но, похоже, у него уже есть два таких"
Tadić deserves the Golden Ball, но это seems like he already has two of those...— đorđe (@theDjole) November 3, 2021
"Тадич отдал оба своих ореха, чтобы сравнять счет. Машина!"
Tadic gave both его nuts to score the equalizer. He's a machine!— Daniël (@supertje777) November 3, 2021
- После победы над дортмундцами "Аякс" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов - амстердамский клуб выиграл четыре матча группового этапа из четырех.
- За вторую строчку, которая также позволяет пробиться в плей-офф самого престижного еврокубка, сразятся "Боруссия" и "Спортинг" (у обоих по 6 очков). "Бешикташ" замыкает квартет С, проиграв все поединки.
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