Футболист "Аякса" жутко влетел пахом в штангу, забивая гол: Сеть заполонили мемы (видео)

Пострадавший шутит после победы в соцсетях.

Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич стал одним из героев поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

На 72-й минуте сербский полузащитник сравнял счет в матче, но сделал это дорогой ценой. Отправив мяч в сетку ворот "шмелей", Тадич больно врезался пахом в штангу. Полностью насладиться празднованием гола при таких обстоятельствах было сложно - футболист держался за свой детородный орган, принимая поздравления от партнеров.

Гол Тадича положил начало камбэку амстердамцев в Дортмунде (3:1). Нидерландский клуб, игравший в большинстве после удаления защитника хозяев Матса Хуммельса на 29-й минуте, до финального свистка еще дважды поразил ворота соперника и гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.

Associated Press

После завершения матча Тадич шутил в Twitter, вспомнив свой гол.

"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько мячей (футболист также имел в виду свои яйца - прим.) Надеюсь, что штанга в порядке", - написал серб.

Это тоже некоторые balls в win в Dortmund.

Hope the post is ок.



COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

"Желаю тебе скорейшего выздоровления, мой друг", - обратился капитан амстердамцев к штанге, в которую врезался.

Wishing you a quick recovery my friend ... https://t.co/T97BoAQg8y pic.twitter.com/7VupcviyzY — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

В свою очередь, болельщики в соцсетях разобрали неприятный для Тадича, но в то же время курьезный эпизод на мемы.

"Тадич после того, как забил мяч"

Tadic after scoring the goal pic.twitter.com/6IQLzDkBH4 – Markus Kilzheimer (@EliteOwNage12) November 3, 2021

"Душан Тадич решил, что троих детей ему достаточно"

Dusan Tadic решит трое детей с сильным pic.twitter.com/G0fJMImE5T — Project Football (@ProjectFootball) November 3, 2021

"Тадич отправляет мяч в сетку перед тем, как два других мяча попадают в штангу. Герой"

Tadic putting ball в сети спустя hitting both balls на post. Hero pic.twitter.com/HlyWPcycdY — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 3, 2021

"Менталитет Тадича - забить любой ценой"

Tadic has that 'score at all costs' mentality pic.twitter.com/7yVzbbaRfx — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 3, 2021

"Наши мысли и молитвы с Тадичем в это тяжелое для него время"

Наши мысли и трудящиеся являются с Тадецом в этих резких сроках pic.twitter.com/pqoHBZFvlT — Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2021

"Тадич заслуживает "Золотой мяч", но, похоже, у него уже есть два таких"

Tadić deserves the Golden Ball, но это seems like he already has two of those... — đorđe (@theDjole) November 3, 2021

"Тадич отдал оба своих ореха, чтобы сравнять счет. Машина!"

Tadic gave both его nuts to score the equalizer. He's a machine! — Daniël (@supertje777) November 3, 2021

После победы над дортмундцами "Аякс" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов - амстердамский клуб выиграл четыре матча группового этапа из четырех.

- амстердамский клуб выиграл четыре матча группового этапа из четырех. За вторую строчку, которая также позволяет пробиться в плей-офф самого престижного еврокубка, сразятся "Боруссия" и "Спортинг" (у обоих по 6 очков). "Бешикташ" замыкает квартет С, проиграв все поединки.

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