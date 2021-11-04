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Футболист "Аякса" жутко влетел пахом в штангу, забивая гол: Сеть заполонили мемы (видео)

Футболист "Аякса" жутко влетел пахом в штангу, забивая гол: Сеть заполонили мемы (видео)

Associated Press

Пострадавший шутит после победы в соцсетях.

Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич стал одним из героев поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

На 72-й минуте сербский полузащитник сравнял счет в матче, но сделал это дорогой ценой. Отправив мяч в сетку ворот "шмелей", Тадич больно врезался пахом в штангу. Полностью насладиться празднованием гола при таких обстоятельствах было сложно - футболист держался за свой детородный орган, принимая поздравления от партнеров.

Гол Тадича положил начало камбэку амстердамцев в Дортмунде (3:1). Нидерландский клуб, игравший в большинстве после удаления защитника хозяев Матса Хуммельса на 29-й минуте, до финального свистка еще дважды поразил ворота соперника и гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.

© Associated Press
Associated Press

После завершения матча Тадич шутил в Twitter, вспомнив свой гол.

"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько мячей (футболист также имел в виду свои яйца - прим.) Надеюсь, что штанга в порядке", - написал серб.

"Желаю тебе скорейшего выздоровления, мой друг", - обратился капитан амстердамцев к штанге, в которую врезался.

В свою очередь, болельщики в соцсетях разобрали неприятный для Тадича, но в то же время курьезный эпизод на мемы.

"Тадич после того, как забил мяч"

"Душан Тадич решил, что троих детей ему достаточно"

"Тадич отправляет мяч в сетку перед тем, как два других мяча попадают в штангу. Герой"

"Менталитет Тадича - забить любой ценой"

"Наши мысли и молитвы с Тадичем в это тяжелое для него время"

"Тадич заслуживает "Золотой мяч", но, похоже, у него уже есть два таких"

"Тадич отдал оба своих ореха, чтобы сравнять счет. Машина!"

  • После победы над дортмундцами "Аякс" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов - амстердамский клуб выиграл четыре матча группового этапа из четырех.
  • За вторую строчку, которая также позволяет пробиться в плей-офф самого престижного еврокубка, сразятся "Боруссия" и "Спортинг" (у обоих по 6 очков). "Бешикташ" замыкает квартет С, проиграв все поединки.

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