Футболист "Барселоны" чуть не переехал фанатов и устроил разборки посреди улицы (видео)

Самуэль Умтити был недоволен тем, как поклонники хотели взять у него автограф.
Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в неприятную историю, когда возвращался после тренировки с клубной базы. Болельщики "сине-гранатовых" дождались и попытались остановить его автомобиль, чтобы взять автограф и сделать селфи на память.
Они громко кричали и размахивали руками, а один из фанатов даже позволил себе запрыгнуть на капот автомобиля Умтити. Это сильно разозлило французского футболиста и он лишь сильнее нажал на педаль газа, чем едва не наехал на болельщиков.
Проехав немного дальше, 28-летний защитник "блаугранс" бросил свой автомобиль посреди дороги и вышел на разборки с фанатами.
"Ты платил за эту машину? Ты знаешь, что такое уважение?", - эмоционально обратился Умтити к одному из болельщиков. После этого футболист отказался общаться с фанатами и быстро уехал с места происшествия.
ÚLTIMA HORA— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021
Un aficionado puja al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:
“Вен здесь. ¿Pagas tu el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7
- В нынешнем сезоне Умтити не провел ни одного матча за "блаугранас". Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
- Сейчас "Барселона" находится на седьмой строчке в Ла Лиге, отставая от лидера чемпионата - мадридского "Реала" - на 13 очков, но имея игру в запасе.
- После того, как клуб возглавил Хави Эрнандес, каталонцы выиграли два поединка подряд: минимально победили "Эспаньол" (1:0) и обыграли "Вильярреал" (3:1).