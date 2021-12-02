Футболист "Барселоны" чуть не переехал фанатов и устроил разборки посреди улицы (видео)

Футболист "Барселоны" чуть не переехал фанатов и устроил разборки посреди улицы (видео)

Самуэль Умтити был недоволен тем, как поклонники хотели взять у него автограф.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в неприятную историю, когда возвращался после тренировки с клубной базы. Болельщики "сине-гранатовых" дождались и попытались остановить его автомобиль, чтобы взять автограф и сделать селфи на память.

Они громко кричали и размахивали руками, а один из фанатов даже позволил себе запрыгнуть на капот автомобиля Умтити. Это сильно разозлило французского футболиста и он лишь сильнее нажал на педаль газа, чем едва не наехал на болельщиков.

Проехав немного дальше, 28-летний защитник "блаугранс" бросил свой автомобиль посреди дороги и вышел на разборки с фанатами.

"Ты платил за эту машину? Ты знаешь, что такое уважение?", - эмоционально обратился Умтити к одному из болельщиков. После этого футболист отказался общаться с фанатами и быстро уехал с места происшествия.

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Un aficionado puja al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:



“Вен здесь. ¿Pagas tu el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021