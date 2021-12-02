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Футболист "Барселоны" чуть не переехал фанатов и устроил разборки посреди улицы (видео)

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Футболист "Барселоны" чуть не переехал фанатов и устроил разборки посреди улицы (видео)

ФК "Барселона"

Самуэль Умтити был недоволен тем, как поклонники хотели взять у него автограф.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити попал в неприятную историю, когда возвращался после тренировки с клубной базы. Болельщики "сине-гранатовых" дождались и попытались остановить его автомобиль, чтобы взять автограф и сделать селфи на память.

Они громко кричали и размахивали руками, а один из фанатов даже позволил себе запрыгнуть на капот автомобиля Умтити. Это сильно разозлило французского футболиста и он лишь сильнее нажал на педаль газа, чем едва не наехал на болельщиков.

Проехав немного дальше, 28-летний защитник "блаугранс" бросил свой автомобиль посреди дороги и вышел на разборки с фанатами.

"Ты платил за эту машину? Ты знаешь, что такое уважение?", - эмоционально обратился Умтити к одному из болельщиков. После этого футболист отказался общаться с фанатами и быстро уехал с места происшествия.

  • В нынешнем сезоне Умтити не провел ни одного матча за "блаугранас". Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
  • Сейчас "Барселона" находится на седьмой строчке в Ла Лиге, отставая от лидера чемпионата - мадридского "Реала" - на 13 очков, но имея игру в запасе.
  • После того, как клуб возглавил Хави Эрнандес, каталонцы выиграли два поединка подряд: минимально победили "Эспаньол" (1:0) и обыграли "Вильярреал" (3:1).
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