Футболист бельгийского клуба оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков (видео)

20-летний нигериец вписал свое имя в историю европейского футбола.

Форвард бельгийского "Гента" Гифт Орбан установил историческое достижение во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против турецкого "Башакшехира".

20-летний нигериец отличился хет-триком, забив на 31-й, 32-й и 34-й минутах поединка. Суммарно он потратит на три гола всего три минуты и 24 секунды.

Такая потрясающая быстрострельность сделала его автором самого быстрого хет-трика в истории еврокубков.

‼️‼️‼️ R É CORDHIST Ó RICO ‼️‼️‼️



Gift Orban (Gent) acaba de aconseguir (en 3 minuts i 24 segons) el hat-trick más rápido en TODA la historia de las competiciones europeas.



A-LU-CI-NAN-TE pic.twitter.com/7wNRQ1A0K1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 15 марта, 2023

Следует отметить, что в предыдущем матче чемпионата Бельгии нигерийский нападающий забил четыре гола в ворота "Варегема".

"Гент" на выезде победил "Башакшехир" со счетом 1:4 и вышел в четвертьфинал Лиги конференций. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

Видеообзор матча "Истанбул Башакшехир" – "Гент"

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций запланирована на 17 марта.

Напомним, недавно форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил пять голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига", чем помог своему клубу выйти в четвертьфинал.

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