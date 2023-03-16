Футболист бельгийского клуба оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков (видео)

20-летний нигериец вписал свое имя в историю европейского футбола.
Форвард бельгийского "Гента" Гифт Орбан установил историческое достижение во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против турецкого "Башакшехира".
20-летний нигериец отличился хет-триком, забив на 31-й, 32-й и 34-й минутах поединка. Суммарно он потратит на три гола всего три минуты и 24 секунды.
Такая потрясающая быстрострельность сделала его автором самого быстрого хет-трика в истории еврокубков.
‼️‼️‼️ R É CORDHIST Ó RICO ‼️‼️‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 15 марта, 2023
Gift Orban (Gent) acaba de aconseguir (en 3 minuts i 24 segons) el hat-trick más rápido en TODA la historia de las competiciones europeas.
A-LU-CI-NAN-TE pic.twitter.com/7wNRQ1A0K1
Следует отметить, что в предыдущем матче чемпионата Бельгии нигерийский нападающий забил четыре гола в ворота "Варегема".
"Гент" на выезде победил "Башакшехир" со счетом 1:4 и вышел в четвертьфинал Лиги конференций. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.
Видеообзор матча "Истанбул Башакшехир" – "Гент"
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций запланирована на 17 марта.
Напомним, недавно форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил пять голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига", чем помог своему клубу выйти в четвертьфинал.
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