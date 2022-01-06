Футболист "Челси" сломал палец во время празднования гола в Кубке Лиги: фото 18+

Футболист "Челси" сломал палец во время празднования гола в Кубке Лиги: фото 18+

Игрока сменили после первого тайма.

Весьма неприятный инцидент во время радостного события произошел с футболистом лондонского "Челси" — Каем Хаверцом.

Так, во время забитого гола в рамках первого поединка 1/2 финала Кубка Лиги против "Тоттенхэма" 22-летний атакующий хавбек умудрился сломать палец. Об этом после игры заявил главный тренер "синих" Томас Тухель.

"Кажется, Кай сломал себе палец. Первый тайм он отыграл с болью, но было бы слишком выпустить его еще и на вторую половину. Надеюсь, что это не слишком большая проблема и он будет играть", — сказал наставник "Челси".

Отметим, что Хаверц отличился в сетке ворот "шпор" уже на пятой минуте. Вашему вниманию фото с травмой немца.

Внимание: фотография 18+

Kai Havertz отодвинул его маленький пинок в тоните EFL Cup semi-final против Tottenham ☝ pic.twitter.com/RtKdKWQsyD — 433 (@433) January 5, 2022