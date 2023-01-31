Футболист "Динамо" и сборной Украины переходит в клуб АПЛ: известны детали трансфера

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный в скором времени должен перебраться в английский "Борнмут".

Об этом сообщил авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы близки к завершению соглашения о трансфере 20-летнего украинца. В день закрытия зимнего трансферного окна в Англии, 31 января, Забарный пройдет в "Борнмуте" медобследование и подпишет контракт с клубом.

Как сообщает другой журналист Николо Скира, киевляне получат за центрального защитника 27 миллионов евро. Забарный подпишет с "Борнмутом" контракт на пять лет.

Забарный является воспитанником "Динамо". За первую команду "бело-синих" он дебютировал в 2020 году. В этом сезоне на его счету 25 матчей за киевлян во всех турнирах. Также Илья уже провел 24 матча за сборную Украины.

"Борнмут" идет в зоне вылета на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ. После 20 матчей чемпионата в активе "вишен" 17 очков.

Напомним, ранее "Динамо" продало полузащитника Виктора Цыганкова в испанскую "Жирону".

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