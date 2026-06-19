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Футболист "Динамо" перешел в другой клуб УПЛ
Александр Яцик будет выступать за ФК "Харьков".
ФК "Харьков" оформил трансфер полузащитника киевского "Динамо" Александра Яцыка.
Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих", попрощавшись с 23-летним украинцем.
"Благодарим Александра за время, отданное нашему клубу, за профессионализм и верность команде. Желаем новых успехов и достижений", — говорится в заявлении киевлян.
Детали соглашения игрока с харьковчанами не разглашаются. Яцык будет выступать за новый клуб под восьмым номером.
В прошлом сезоне Александр провел 27 матчей за "Динамо", отличившись тремя голами.
Отметим, что в этом месяце "Металлист 1925" официально сменил название на ФК "Харьков" и презентовал обновленную клубную эмблему.
В прошлом сезоне харьковский клуб занял пятое место в турнирной таблице УПЛ и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.
Ранее сообщалось, что амбассадором ФК "Харьков" стала звездная украинская теннисистка Элина Свитолина.