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Категория
Проспорт
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Футболист "Динамо" перешел в другой клуб УПЛ

Александр Яцик будет выступать за ФК "Харьков".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Яцык

Александр Яцык / facebook.com/kharkiv.fc

ФК "Харьков" оформил трансфер полузащитника киевского "Динамо" Александра Яцыка.

Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих", попрощавшись с 23-летним украинцем.

"Благодарим Александра за время, отданное нашему клубу, за профессионализм и верность команде. Желаем новых успехов и достижений", — говорится в заявлении киевлян.

Детали соглашения игрока с харьковчанами не разглашаются. Яцык будет выступать за новый клуб под восьмым номером.

В прошлом сезоне Александр провел 27 матчей за "Динамо", отличившись тремя голами.

Отметим, что в этом месяце "Металлист 1925" официально сменил название на ФК "Харьков" и презентовал обновленную клубную эмблему.

В прошлом сезоне харьковский клуб занял пятое место в турнирной таблице УПЛ и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что амбассадором ФК "Харьков" стала звездная украинская теннисистка Элина Свитолина.

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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