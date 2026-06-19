Футболист "Динамо" перешел в другой клуб УПЛ

Александр Яцык / facebook.com/kharkiv.fc

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ФК "Харьков" оформил трансфер полузащитника киевского "Динамо" Александра Яцыка.

Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих", попрощавшись с 23-летним украинцем.

"Благодарим Александра за время, отданное нашему клубу, за профессионализм и верность команде. Желаем новых успехов и достижений", — говорится в заявлении киевлян.

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Детали соглашения игрока с харьковчанами не разглашаются. Яцык будет выступать за новый клуб под восьмым номером.

В прошлом сезоне Александр провел 27 матчей за "Динамо", отличившись тремя голами.

Отметим, что в этом месяце "Металлист 1925" официально сменил название на ФК "Харьков" и презентовал обновленную клубную эмблему.

В прошлом сезоне харьковский клуб занял пятое место в турнирной таблице УПЛ и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.

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Ранее сообщалось, что амбассадором ФК "Харьков" стала звездная украинская теннисистка Элина Свитолина.

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