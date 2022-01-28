Футболист клуба АПЛ стал звездой Сети: болельщики не верят, что ему всего 24 года

Все из-за его внешности.
Новичок клуба английской Премьер-лиги "Уотфорд" Самуэль Калу мгновенно привлек внимание болельщиков.
Отметим, что 24-летний нигериец только недавно пополнил состав "шершней", перебравшись из французского "Бордо" за три миллиона евро. Калу подписал с "Уотфордом" контракт до 2025 года. Впрочем, у некоторых фанатов "желто-черных" уже есть к игроку один вопрос.
Паспорт нигерийца говорит, что ему 24 года. Впрочем, фотографии и "надежность" африканской бюрократии заставляют болельщиков сомневаться в этой цифре.
- "Как этому чуваку может быть 24?" – спросил один из фанатов в комментариях;
- "Если Калу 24, то Рою (Ходжсону – главный тренер "Уотфорда", прим.) 28", — заявил другой поклонник "Уотфорда";
- "Почему он выглядит старше Роя?" – спросил третий болельщик;
- "Скорее (Нванкво) Кану, чем Калу. Ему точно не 24", – пошутил еще один фанат, вспомнив нигерийца, выступавшего за "Арсенал", "Вест Бромвич" и "Портсмут". Ветерану сейчас 45 лет.
Вашему вниманию фото Калу и Ходжсона с тренировки. Что касается наставника "Уотфорда", то ему 74 года.
А вот фотографии футболиста уже во время непосредственных занятий.
Straight into action— Watford Football Club (@WatfordFC) 26 января 2022
⚡️ pic.twitter.com/viqHJZMuhX
Уатфорд получил 24 года назад Samuel Kalu!— FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 27, 2022
Yes you read that correctly. 24 years old!
pic.twitter.com/Dp05W9fwD9
- В этом сезоне на счету Калу во французской Лиге 1 11 матчей и только один точный удар;
- Сейчас "шмели" идут на предпоследний, 19-й позиции в АПЛ. Свой следующий матч они проведут 5 февраля, когда в рамках перенесенного матча 17-го тура встретятся на выезде из "Бернли".