Футболист клуба АПЛ стал звездой Сети: болельщики не верят, что ему всего 24 года

Футболист клуба АПЛ стал звездой Сети: болельщики не верят, что ему всего 24 года

Все из-за его внешности.

Новичок клуба английской Премьер-лиги " Уотфорд " Самуэль Калу мгновенно привлек внимание болельщиков.

Отметим, что 24-летний нигериец только недавно пополнил состав "шершней", перебравшись из французского "Бордо" за три миллиона евро. Калу подписал с "Уотфордом" контракт до 2025 года. Впрочем, у некоторых фанатов "желто-черных" уже есть к игроку один вопрос.

Паспорт нигерийца говорит, что ему 24 года. Впрочем, фотографии и "надежность" африканской бюрократии заставляют болельщиков сомневаться в этой цифре.

"Как этому чуваку может быть 24?" – спросил один из фанатов в комментариях;

"Если Калу 24, то Рою (Ходжсону – главный тренер "Уотфорда", прим.) 28", — заявил другой поклонник "Уотфорда";

"Почему он выглядит старше Роя?" – спросил третий болельщик;

"Скорее (Нванкво) Кану, чем Калу. Ему точно не 24", – пошутил еще один фанат, вспомнив нигерийца, выступавшего за "Арсенал", "Вест Бромвич" и "Портсмут". Ветерану сейчас 45 лет.

Вашему вниманию фото Калу и Ходжсона с тренировки. Что касается наставника "Уотфорда", то ему 74 года.

twitter.com/WatfordFC

А вот фотографии футболиста уже во время непосредственных занятий.

Straight into action



⚡️ pic.twitter.com/viqHJZMuhX — Watford Football Club (@WatfordFC) 26 января 2022

Уатфорд получил 24 года назад Samuel Kalu!



Yes you read that correctly. 24 years old!



pic.twitter.com/Dp05W9fwD9 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 27, 2022