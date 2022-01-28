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Футболист клуба АПЛ стал звездой Сети: болельщики не верят, что ему всего 24 года

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Футболист клуба АПЛ стал звездой Сети: болельщики не верят, что ему всего 24 года

twitter.com/WatfordFC

Все из-за его внешности.

Новичок клуба английской Премьер-лиги "Уотфорд" Самуэль Калу мгновенно привлек внимание болельщиков.

Отметим, что 24-летний нигериец только недавно пополнил состав "шершней", перебравшись из французского "Бордо" за три миллиона евро. Калу подписал с "Уотфордом" контракт до 2025 года. Впрочем, у некоторых фанатов "желто-черных" уже есть к игроку один вопрос.

Паспорт нигерийца говорит, что ему 24 года. Впрочем, фотографии и "надежность" африканской бюрократии заставляют болельщиков сомневаться в этой цифре.

  • "Как этому чуваку может быть 24?" – спросил один из фанатов в комментариях;
  • "Если Калу 24, то Рою (Ходжсону – главный тренер "Уотфорда", прим.) 28", — заявил другой поклонник "Уотфорда";
  • "Почему он выглядит старше Роя?" – спросил третий болельщик;
  • "Скорее (Нванкво) Кану, чем Калу. Ему точно не 24", – пошутил еще один фанат, вспомнив нигерийца, выступавшего за "Арсенал", "Вест Бромвич" и "Портсмут". Ветерану сейчас 45 лет.

Вашему вниманию фото Калу и Ходжсона с тренировки. Что касается наставника "Уотфорда", то ему 74 года.

© twitter.com/WatfordFC
twitter.com/WatfordFC

А вот фотографии футболиста уже во время непосредственных занятий.

  • В этом сезоне на счету Калу во французской Лиге 1 11 матчей и только один точный удар;
  • Сейчас "шмели" идут на предпоследний, 19-й позиции в АПЛ. Свой следующий матч они проведут 5 февраля, когда в рамках перенесенного матча 17-го тура встретятся на выезде из "Бернли".
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