Футболист клуба УПЛ ударил работника ТЦК и опубликовал видео в Instagram – СМИ
Игрок "Колоса" Даниил Колесник попал в скандал.
Форвард ковалевского "Колоса" Даниил Колесник ударил работника ТЦК и опубликовал это на видео у себя в Instagram.
Об этом сообщил Telegram-канал "Ukraine context".
Позже 24-летний футболист удалил видео и закрыл свою страницу.
На данный момент официальных заявлений от "Колоса" или правоохранительных органов не поступало.
Информацию также подтверждает Telegram-канал "Бомбардир".
"Футболист vs ТЦК. Такое видео в Instagram опубликовал 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник, поделившись своей ситуации, которая произошла на улице. Позже футболист удалил сторис и закрыл страницу", – говорится в посте.
Колесник выступает в резервной команде ковалевцев во Второй лиге Украины. За "Колос-2" он провел в этом сезоне 16 матчей, где забил шесть голов.
Колесник является воспитанником киевского "Арсенала", в Украине также играл за "Минай" и "Левый Берег".
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян.