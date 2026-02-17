Футболист клуба УПЛ ударил работника ТЦК и опубликовал видео в Instagram – СМИ

Даниил Колесник / fcminaj.com

Реклама

Форвард ковалевского "Колоса" Даниил Колесник ударил работника ТЦК и опубликовал это на видео у себя в Instagram.

Об этом сообщил Telegram-канал "Ukraine context".

Позже 24-летний футболист удалил видео и закрыл свою страницу.

Реклама

На данный момент официальных заявлений от "Колоса" или правоохранительных органов не поступало.

Информацию также подтверждает Telegram-канал "Бомбардир".

"Футболист vs ТЦК. Такое видео в Instagram опубликовал 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник, поделившись своей ситуации, которая произошла на улице. Позже футболист удалил сторис и закрыл страницу", – говорится в посте.

Колесник выступает в резервной команде ковалевцев во Второй лиге Украины. За "Колос-2" он провел в этом сезоне 16 матчей, где забил шесть голов.

Реклама

Колесник является воспитанником киевского "Арсенала", в Украине также играл за "Минай" и "Левый Берег".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян.