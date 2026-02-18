Футболист Колесник ударил в лицо работника ТЦК: полиция отреагировала на громкий скандал

Даниил Колесник / ФК "Колос-2"

Реклама

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по футболисту ковалевскому "Колоса" Даниилу Колеснику, который ударил в лицо работника ТЦК и выложил это на видео в соцсетях.

Об этом полиция Киевской области сообщила в своем официальном Telegram-канале.

"При мониторинге социальных сетей полицейские обнаружили видео в одном из телеграмм-каналов, на котором зафиксировано, что в Святопетровском мужчина ударил в лицо военнослужащего ТЦК", – говорится в посте.

Реклама

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса. Дело возбудили за причинение тяжких телесных повреждений в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг. Досудебное расследование продолжается.

В среду, 18 февраля, полицейские Киевской области задержали Колесника. Отмечается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция задержала Даниила Колесника / Национальная полиция Украины / © Национальная полиция Украины

Ранее сообщалось, что "Колос" выступил с официальным заявлением по поводу скандального инцидента, в котором попросил прощения перед украинским сообществом и в частности военными, а также сообщил об отстранении Колесника от тренировочного процесса с последующим увольнением из команды.

Также скандал с Колесником прокомментировали в Киевском областном ТЦК и СП, осудив действия 24-летнего футболиста и призвав его пойти на контракт в ВСУ, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста.

Реклама

Напомним, Колесник является воспитанником киевского "Арсенала", в Украине он также играл за "Минай" и "Левый Берег". В этом сезоне Даниил провел 16 матчей и забил шесть голов за резервную команду "Колоса" во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян.