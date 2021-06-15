Футболист Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце на матче Евро-2020, впервые вышел на связь

Игрок сборной Дании болеть за своих партнеров по команде в следующих матчах.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча с Финляндией на Евро-2020, впервые вышел на связь.

Футболист опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

"Привет всем. Большое спасибо за ваши трогательные и удивительные слова поддержки со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Со мной все в порядке — учитывая обстоятельства. Мне еще нужно пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию. Всего наилучшего. Кристиан", — написал Эриксен.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

29-летний Эриксен выступает за миланский "Интер", с которым недавно стал чемпионом Италии. К этому футболист играл за лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс".

с которым недавно стал чемпионом Италии. К этому футболист играл за лондонский и амстердамский За сборную Дании Эриксен дебютировал в 2010 году. На счету Кристиана 109 матчей, в которых он забил 36 голов.

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