Футболист молодежной сборной Украины отличился ассистом в матче против "Челси" в Кубке лиги

Иван Варфоломеев / © ФК "Линкольн"

Полузащитник молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев сделал голевой ассист за "Линкольн" из третьего английского дивизиона в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Челси".

21-летний уроженец Симферополя вышел в стартовом составе своей команды и на 42-й минуте перехватил передачу хавбека "синих" Энцо Фернандеса, головой сбросив мяч форварду Робу Стриту, который открыл счет в поединке.

Это первое результативное действие Варфоломеева в составе английского клуба. Он перешел в "Линкольн" в августе этого года из чешского "Слована" за 800 тысяч евро.

Иван в игре с "Челси" провел на поле 71 минуту, после чего его заменил Том Бэйлисс.

В начале второго тайма команда украинца пропустила два мяча и в итоге потерпела поражение со счетом 1:2. На 48-й минуте счет сравнял Тайрик Джордж, а уже через две минуты победный гол за "Челси" забил Факундо Буонанотте.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Линкольн" – "Челси"

Варфоломеев начинал профессиональную карьеру в составе львовского "Руха". В 2022 году он подписал контракт с чешским клубом "Слован" Либерец, за который суммарно провел 63 матча, забив четыре гола и отдав два ассиста.

Летом 2025-го украинец присоединился к "Линкольну" из третьего английского дивизиона, подписав контракт на четыре сезона.

Иван имеет в своем активе восемь матчей за молодежную сборную Украины (U-21).