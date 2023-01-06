Футболист НФЛ, у которого остановилось сердце во время матча, пришел в сознание: как он себя чувствует

Игрок клуба НФЛ "Баффало Биллз" Дамар Хэмлин пришел в сознание после того, как у него остановилось сердце во время матча регулярного чемпионата против "Цинциннати Бенгалз".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на агента игрока Рона Батлера.

Отмечается, что 24-летний американец проявляет простые реакции, узнает членов своей семьи и может держать их за руки, но пока еще находится в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Университета Цинциннати.

Врачи подтверждают, что за последние сутки состояние игрока существенно улучшилось, но все еще остается критическим.

Напомним, из-за досадного инцидента матч был остановлен, его доигровку решили перенести на неопределенный срок. Позже НФЛ объявила, что поединок был признан отмененным и не будет доигран.

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