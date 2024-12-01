Футболист потерял сознание на поле: матч чемпионата Италии не доиграли из-за жуткого инцидента

Эдоардо Бове начал дышать самостоятельно только в больнице.
Матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25 между "Фиорентиной" и "Интером" приостановили из-за того, что полузащитник "фиалок" Эдоардо Бове потерял сознание прямо на поле.
На 17-й минуте встречи 22-летний итальянский футболист внезапно упал на газон. Игроки обеих команд обступили пострадавшего, которому врачи выбежали оказывать экстренную медицинскую помощь.
— عبدالعزيز (@7CR7q) December 1, 2024
سقوط ادواردو بوفي وتاجيل المباراة
#فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي #ForzaInter #Inter #fiorentinaInter #فورزا_إنتر
pic.twitter.com/RWy0YLKUMk
Впоследствии автомобиль скорой помощи доставил Бове в больницу, где он начал дышать самостоятельно.
Fiorentina-Inter has been suspended.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024
Prayers with Edoardo Bove. pic.twitter.com/WHeIFoGlbG
В итоге было принято решение, что матч сегодня, 1 декабря, точно не будут доигрывать. Когда это произойдет, сообщат позже.
Отметим, что Бове присоединился к "Фиорентине" перед началом текущего сезона на правах аренды из "Ромы", цвета которой также защищает украинский форвард Артем Довбик.
В этом сезоне на счету Эдоардо 14 матчей в составе "фиалок", он отличился голом и 4 ассистами.
Перед стартом 14-го тура "Интер" и "Фиорентина" размещались на третьей и четвертой позициях в Серии А соответственно, имея в своем активе по 28 очков.
Читайте также:
"Ливерпуль" разобрался с "Манчестер Сити" и продолжил доминировать на вершине АПЛ (видео)
"Шахтер" на последних минутах упустил победу в матче УПЛ с "Рухом" (видео)
"Реал" без Лунина одержал уверенную победу и вплотную приблизился к "Барселоне" в Примере (видео)