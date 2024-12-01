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Футболист потерял сознание на поле: матч чемпионата Италии не доиграли из-за жуткого инцидента

Футболист потерял сознание на поле: матч чемпионата Италии не доиграли из-за жуткого инцидента

Эдоардо Бове потерял сознание во время матча между "Фиорентиной" и "Интером" / Фото: x.com/FabrizioRomano

Эдоардо Бове начал дышать самостоятельно только в больнице.

Матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25 между "Фиорентиной" и "Интером" приостановили из-за того, что полузащитник "фиалок" Эдоардо Бове потерял сознание прямо на поле.

На 17-й минуте встречи 22-летний итальянский футболист внезапно упал на газон. Игроки обеих команд обступили пострадавшего, которому врачи выбежали оказывать экстренную медицинскую помощь.

Впоследствии автомобиль скорой помощи доставил Бове в больницу, где он начал дышать самостоятельно.

В итоге было принято решение, что матч сегодня, 1 декабря, точно не будут доигрывать. Когда это произойдет, сообщат позже.

Отметим, что Бове присоединился к "Фиорентине" перед началом текущего сезона на правах аренды из "Ромы", цвета которой также защищает украинский форвард Артем Довбик.

В этом сезоне на счету Эдоардо 14 матчей в составе "фиалок", он отличился голом и 4 ассистами.

Перед стартом 14-го тура "Интер" и "Фиорентина" размещались на третьей и четвертой позициях в Серии А соответственно, имея в своем активе по 28 очков.

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