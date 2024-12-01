Футболист потерял сознание на поле: матч чемпионата Италии не доиграли из-за жуткого инцидента

Эдоардо Бове начал дышать самостоятельно только в больнице.

Матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25 между "Фиорентиной" и "Интером" приостановили из-за того, что полузащитник "фиалок" Эдоардо Бове потерял сознание прямо на поле.

На 17-й минуте встречи 22-летний итальянский футболист внезапно упал на газон. Игроки обеих команд обступили пострадавшего, которому врачи выбежали оказывать экстренную медицинскую помощь.

Впоследствии автомобиль скорой помощи доставил Бове в больницу, где он начал дышать самостоятельно.

Fiorentina-Inter has been suspended.



Prayers with Edoardo Bove. pic.twitter.com/WHeIFoGlbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

В итоге было принято решение, что матч сегодня, 1 декабря, точно не будут доигрывать. Когда это произойдет, сообщат позже.

Отметим, что Бове присоединился к "Фиорентине" перед началом текущего сезона на правах аренды из "Ромы", цвета которой также защищает украинский форвард Артем Довбик.

В этом сезоне на счету Эдоардо 14 матчей в составе "фиалок", он отличился голом и 4 ассистами.

Перед стартом 14-го тура "Интер" и "Фиорентина" размещались на третьей и четвертой позициях в Серии А соответственно, имея в своем активе по 28 очков.

Читайте также:

"Ливерпуль" разобрался с "Манчестер Сити" и продолжил доминировать на вершине АПЛ (видео)

"Шахтер" на последних минутах упустил победу в матче УПЛ с "Рухом" (видео)

"Реал" без Лунина одержал уверенную победу и вплотную приблизился к "Барселоне" в Примере (видео)