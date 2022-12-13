Футболист-предатель Тимощук и 55 россиян: Верховная Рада одобрила персональные санкции против спортсменов

Верховная Рада Украины приняла постановление "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и других государств".

В соответствующий список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".

В их числе оказался и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук. Помимо него, персональные санкции касаются 55 российских спортсменов.

Санкции, наложенные на спортсменов, продлятся 10 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины и другое. Всего в списке санкций – 18 пунктов.

Полный перечень попавших под санкции спортсменов

Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева, Виктория Листунова

Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова

Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин

Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов

Футбол: Анатолий Тимощук, Роман Широков, Дмитрий Тарасов

Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков

Лыжная гонка: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин

Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев

Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Удалислава Уразова

Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов

Единоборство: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко

Прыжки с трамплина: Ирина Авакумова

Конькобежный спорт: Светлана Журова

Плавание: Евгений Рылов

Напомним, с начала вооруженной агрессии России против Украины Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а также продолжил работать в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита". В свою очередь, отец Анатолия, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.

Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины (144). Однако 11 марта Анатолия официально вычеркнули из истории украинского футбола. Его лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Также у Тимощука отобрали звание "Почетного гражданина города Луцк".

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