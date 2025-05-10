Футболист с украинскими корнями принес "Милану" волевую победу в матче Серии А (видео)

Сантьяго Хименес / © facebook.com/ACMilan

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"Милан" обыграл "Болонью" в домашнем матче 36-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадиоин "Сан-Сиро" в Милане завершилась со счетом 3:1 .

После безголевого первого тайма в дебюте второй половины поединка "Болонья" открыла счет усилиями Рикардо Орсолини.

На 73-й минуте "россонери" отыгрались – гол забил мексиканский нападающий Сантьяго Хименес, который этот матч проводил в футболке с фамилией Золотарчук – девичьей фамилией своей матери.

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Это стало частью инициативы миланского клуба ко Дню матери – все игроки вышли на поединок в футболках с фамилиями своих матерей.

У Хименеса есть украинские корни из-за дедушки по материнской линии – Хосе Золотарчука, который умер в сентябре 2023 года.

На 79-й минуте Кристиан Пулишич вывел хозяев поля вперед, а точку в этом матче поставил Хименес, который на 90+2-й минуте оформил дубль.

Обзор матча "Милан" – "Болонья"

После этой победы "Милан" (60 очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (62 балла) осталась на седьмой позиции.

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В следующем туре итальянского чемпионата "Милан" на выезде сыграет с "Ромой" украинского форварда Артема Довбика, а "Болонья" приедет в гости к "Фиорентине". Оба матча состоятся 18 мая.

Перед этим "Милан" и "Болонью" в среду, 14 мая, встретятся в финале Кубка Италии.