Футболист сборной Англии травмировался во время празднования выхода в четвертьфинал ЧМ-2026

Джордан Хендерсон / © Associated Press

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Полузащитник сборной Англии Джордан Джордан Хендерсон травмировался во время празднования победы своей команды над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счетом 2:3 в пользу команды Томаса Тухеля.

После поединка игроки сборной Англии побежали к трибунам, чтобы отпраздновать выход в четвертьфинал вместе с болельщиками. Среди них был и Хендерсон, который не играл в этом поединке.

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Возвращаясь назад, Джордан зацепился, когда перепрыгивал рекламный щит и упал на газон. К нему сразу подбежали пратнеры по команде, чтобы выяснить, все ли хорошо.

Все оказалось серьезнее, чем ожидалось. 36-летнего футболиста вынесли с поля на носилках с кислородной маской и доставили в больницу.

Джордан Гендерсон / © Associated Press

Позже главный тренер английской сборной Томас Тухель прокомментировал инцидент с Хендерсоном.

"Ничего хорошего. Джордан просто упал и повредил запястье. Выглядит действительно плохо. Мне досадно, что Джордан травмировал запястье. Это довольно серьезно. Он в больнице. Это совсем не вписывается в общую картину вечера. Я не знаю дальнейшей процедуры", — приводит слова Тухеля The Athletic.

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В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Норвегией, которая в 1/8 финала благодаря дублю Эрлинга Холанда победила Бразилию (2:1).

Матч Норвегия — Англия состоится в воскресенье, 12 июля, в 00:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной.

Также мы рассказывали, что Роналду сделал важное заявление перед матчем с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026.

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