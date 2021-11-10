Футболист сборной Англии забил роскошный мяч на тренировке: видео шедевра

В восторге были даже партнеры по команде.

Игрок сборной Англии Фил Фоден отметился невероятным по зрелищности забитым голом во время тренировки национальной команды.

21-летний нападающий после передачи от партнера по команде не стал обрабатывать игровой снаряд, а пробил через себя – голкипер не был готов к такому развитию событий, а потому не сумел справиться с этим ударом.

Отметим, что Фоден сорвал громкие аплодисменты партнеров, наслаждаясь лучами минутной славы.

Соответствующее видео появилось на Sky Sports Premier League в Twitter.

Phil Foden scores a worldie in England training pic.twitter.com/vIv5aqHXGf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2021

Сборная Англии готовится к поединкам квалификации на ЧМ-2022. 12 и 15 ноября "Три льва" встретятся в рамках отбора на мировое первенство с Албанией и Сан-Марино соответственно;

После восьми сыгранных игр в активе англичан 20 очков и первая строчка в турнирной таблице;

Фоден принял участие в пяти поединках квалификации, где сумел отличиться двумя результативными передачами.

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