Футболист сборной Дании чуть не умер на поле: что следует знать о жутком инциденте на Евро-2020

Все подробности шоковой ситуации вокруг Кристиана Эриксена.
12 июня футбольную планету всколыхнул ужасный инцидент во время матча 1-го тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. В конце первого тайма лидер датской команды Кристиан Эриксен внезапно упал на газон и потерял сознание.
Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE— Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021
На поле моментально появились врачи, а партнеры по команде закрыли пострадавшего от камер. Медики оказали Эриксену экстренную помощь - игроку сделали дефибриляцию сердца.
The Eriksen situation is seriously frightening. At first place, I saw how struggle eriksen to breath.. Then player come together to cover up. pic.twitter.com/35k5nCLEoQ— Brohazique (@BroHazique) June 12, 2021
После этого врачи забрали футболиста на носилках. Кристиан Эриксен покидал поле в кислородной маске.
Автомобиль скорой помощи доставил Эриксона в больницу.
Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой // Eriksen has left the stadium in an ambulance # Euro2020 #DENFIN pic.twitter.com/EEEeSKftAi— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) June 12, 2021
Что известно о состоянии Эриксена
УЕФА сообщил, что состояние игрока стабилизировалось, а матч Дания - Финляндия официально приостановлен.
"После оказания неотложной медицинской помощи игроку сборной Дании Кристиану Эриксену состоялась кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, дополнительная информация будет передана в 19:45 по центральноевропейскому времени.
Игрока доставили в больницу, и его состояние стабилизировалось", - говорится в заявлении УЕФА.
Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.— UEFA (@UEFA) June 12, 2021
The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.
Позже Футбольный союз Дании сообщил, что Кристиан Эриксен позвонил партнерам по команде и сообщил, что с ним все хорошо: "Эриксен в сознании и проходит дальнейшее медицинское обследование в больнице Rigshospitalet", - говорится в сообщении.
Информацию также подтвердил агент Эриксена: "Он дышит и может говорить", - сообщил агент игрока NPO Radio 1.
Как отреагировал спортивный мир
Болельщики и футболисты обеих команд были шокированы случившимся.
Больше всего волновалась жена Эриксена, которая выбежала с трибун на поле, испугавшись за возлюбленного. Ее пришлось успокаивать игрокам сборной Дании.
Ожидание возобновления игры болельщики провели в перекличке. Финский сектор кричал: "Кристиан!" - датчане отвечали: "Эриксен!"
Finske fans: “CHRISTIAN”— Jonas Høy Bruun (@JonasHoyBruun) June 12, 2021
Danske fans: “ERIKSEN”
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/aDvZ1gA8JJ
Звезды мирового футбола в соцсетях оперативно отреагировали на шоковую ситуацию с Эриксеном.
Криштиану Роналду опубликовал в сторис Instagram совместное фото с 29-летним хавбеком.
Сборная Украины и ее лавный тренер Андрей Шевченко решили поддержать футболиста, сделав коллективный пост в социальных сетях со словами: "Держись, Кристиан, мы с тобой".
"Давай, Крис, каждая наша мысль о тебе!" - написала пресс-служба миланского "Интера", за который выступает сейчас Эриксен.
Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te!— Inter (@Inter) June 12, 2021
"Наши мысли и молитвы с Кристианом", - такое сообщение оставил бывший клуб датчанина амстердамский "Аякс".
Our thoughts and prayers are with Christian ♥ ️— AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021
Не остался в стороне и лондонский "Тоттенхэм", за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год: "Выздоравливай скорее, Кристиан. Вся семья "шпор" с тобой".
Get well soon, Christian. The whole Spurs family is with you. https://t.co/Rmwd4Wq8R6— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021
"В такие моменты на жизнь смотришь по-другому. Я желаю Кристиану скорейшего выздоровления и молюсь, чтобы в его семье были силы и вера", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина Mirror.
"Думаю только положительно о тебе, Кристиан. Скорее выздоравливай", - написал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который работал с футболистом в "Тоттенхэме".
"Давай, Крис, мы рядом с тобой", - такое послание оставила сборная Италии.
"Десятки" никогда не сдаются. Давай, Кристиан, мы с тобой! "- написал легенда итальянского футбола Франческо Тотти.
Что произошло дальше
Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть матч в тот же день. Матч завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
Кто такой Кристиан Эриксен
29-летний Кристиан Эриксен выступает за миланский "Интер", с которым недавно стал чемпионом Италии. До этого Эриксен выступал за лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс".
За сборную Дании Эриксен дебютировал в 2010 году. На счету Кристиана 109 матчей, в которых он забил 36 голов.