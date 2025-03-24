Футболист сборной Германии отблагодарил болбоя, который помог забить гол в ворота Италии (видео)

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих подарил мяч с автографом болбою, который помог забить гол в ворота Италии в ответном поединке 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Курьезный эпизод произошел на 36-й минуте встречи. Немецкая команда заработала угловой, который пошел исполнять Киммих. 15-летний болбой Ноэль Урбаняк быстро бросил мяч Йозуа, а тот врасплох застал голкипера "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумму, который в этот момент давал указания своим партнерам.

Киммих увидел в штрафной площадке соперника свободного Джамала Мусиалу и быстро отдал на него передачу, а тот отправил мяч в пустые ворота.

"Это невероятно. Я никогда не участвовал в чем-то подобном. У нас был короткий зрительный контакт, и я увидел, что он хотел получить мяч, поэтому быстро бросил его ему. Для меня это был первый опыт болбоем на матче", – цитирует Урбаняка ESPN.

После матча Киммих решил отблагодарить парня и подарил ему мяч со своим автографом.

Матч завершился вничью 3:3. Во втором тайме Италия отыгралась с 0:3, но по итогам двух поединков (5:4) в полуфинал Лиги наций вышла Германия.

Именно Германия станет хозяином финальной стадии Лиги наций, которая состоится в начале июня этого года. В полуфинале турнира Бундестим сразится с Португалией. Другого финалиста определят Франция и Испания.

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромно проиграла Бельгии и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.

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