Футболист сборной Италии полез избивать болельщика после позорного вылета в кубке (видео)

Игрок "Сассуоло" и сборной Италии Доменико Берарди не слишком профессионально повел себя после матча Кубка Италии.

Так, 28-летний форвард у стадиона пытался устроить драку с болельщиком. Футболист хотел догнать провокатора и, очевидно, как следует проучить.

Судя по всему, фанат остался недоволен результатом "неро-верди", которые в рамках 1/32 финала сенсационно уступили "Модене" (2:3). Отметим, что "Модена" только вернулась из третьего дивизиона во второй. Так что, подобный счет для "Сассуоло" не иначе, как позорный.

Позже звезде сборной Италии пришлось извиниться. Доменико извинился и признал, что должен оставаться примером даже в стрессовых ситуациях. Причиной своего поведения Берарди назвал тот факт, что фанат оскорблял его жену и сына.

Вашему вниманию видео с поступком Берарди. Повезло, что рядом были те, кто сумел его оттащить, потому что неизвестно, чем все это закончилось бы.

В игре с "Моденой" Берарди сумел отличиться забитым голом.

Читайте также:

За голову схватился даже соперник: во Франции забит шедевральный мяч почти с 40 метров (видео)

Фанаты "Арсенала" придумали для Зинченко персональную песню, а легенда "Ливерпуля" расхвалил украинца

Сборная Украины вырвала победу в заключительном матче чемпионата Европы U-18 по баскетболу