Футболист сборной Польши опустил Россию, с которой сразится за путевку на ЧМ-2022

Футболист сборной Польши опустил Россию, с которой сразится за путевку на ЧМ-2022

Мацей Рыбус назвал будущего соперника "командой не слишком высокого уровня".

Защитник московского "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбус поделился мнением о команде России, которая станет первым соперником поляков в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

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"Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что их команда не слишком высокого уровня. Хотя ничья в последнем матче позволила бы им получить прямую путевку на Чемпионат мира. Единственный российский игрок, качественно выступающий в Европе, - Александр Головин (полузащитник французского "Монако" - прим.)", - сказал Рыбус в интервью weszlo.com.

Сборные России и Польши 24 марта померяются силами в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022. Победитель их одноматчевого противостояния, которое состоится на территории РФ, в финале плей-офф сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

Напомним, сборная Украины в полуфинале плей-офф встретится с национальной командой Шотландии, а в случае победы в решающей битве за попадание на мундиаль команду Александра Петракова ждет победитель пары Уэльс - Австрия.

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