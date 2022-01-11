Футболист сборной Турции погиб в автомобильной аварии

Игроку было всего 27 лет

Трагическое известие поступило из Турции. Там, на 28 году жизни в ДТП погиб футболист клуба "Коньяспор" – Ахмет Чалык.

Об этом сообщает Федерация футбола Турции.

"Мы с глубокой грустью узнали, что Ахмет Чалык, футболист "Коньяспора", также игравший в нашей национальной сборной, умер в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара — Нигде", — говорится в сообщении.

Чалык не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы. От полученных травм футболист скончался. Начато расследование. Указывается, в машине он был один.

Чалык начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в "Генчлербирлиге", откуда в 2017 году перешел в "Галатасарай". Чалык был двукратным чемпионом Турции в составе "Галатасарая". Кроме того, на его счету восемь игр и один гол и сборная Турции. Являлся участником Чемпионата Европы-2016.

В этом сезоне на счету Чалыка 18 матчей.

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