Футболист сборной Украины и клуба АПЛ станет отцом – его жена беременна: трогательные фото

Виталий Миколенко и его избранница Виктория ждут пополнения в семье.
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко впервые станет отцом.
25-летний футболист сообщил о беременности своей жены Виктории на странице в Instagram.
"Мы ждем тебя", – написал Виталий, добавив несколько трогательных фото.
Виталий и Виктория поженились в феврале этого года. В настоящее время пара живет в Англии, где Миколенко выступает в составе клуба Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертона", куда перешел в январе 2022 года из киевского "Динамо".
В этом сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, отдал 2 ассиста. В общей сложности на его счету 46 поединков и один гол за национальную команду.
Ранее сообщалось, что дочь Игоря Суркиса родила футболисту "Динамо" сына.
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