Футболист сборной Украины и клуба АПЛ станет отцом – его жена беременна: трогательные фото

Виталий Миколенко и его избранница Виктория ждут пополнения в семье.

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко впервые станет отцом.

25-летний футболист сообщил о беременности своей жены Виктории на странице в Instagram.

"Мы ждем тебя", – написал Виталий, добавив несколько трогательных фото.

Виталий Миколенко и его жена Виктория ждут ребенка / Фото: instagram.com/mikola_16

Виталий Миколенко и его жена Виктория ждут ребенка / Фото: instagram.com/mikola_16

Виталий Миколенко и его жена Виктория ждут ребенка / Фото: instagram.com/mikola_16

Виталий и Виктория поженились в феврале этого года. В настоящее время пара живет в Англии, где Миколенко выступает в составе клуба Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертона", куда перешел в январе 2022 года из киевского "Динамо".

В этом сезоне Миколенко сыграл 19 матчей за клуб и сборную, отдал 2 ассиста. В общей сложности на его счету 46 поединков и один гол за национальную команду.

Ранее сообщалось, что дочь Игоря Суркиса родила футболисту "Динамо" сына.

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