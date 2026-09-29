Футболист сборной Украины Малиновский перенес операцию на колене

Руслан Малиновский / © УАФ

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Полузащитник "Трабзонспора" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес операцию на колене.

Об этом сообщил турецкий клуб, за который выступает 33-летний украинец.

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Отмечается, что Малиновский был успешно прооперирован в Бельгии. Ему сделали артроскопическую операцию на левом колене из-за отека костной ткани и длительного механического дискомфорта.

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"Из-за распространенного отека костного мозга в левом колене нашего футболиста Руслана Малиновского и сохранения механических симптомов в Бельгии доктор Коэн Лажеа успешно провел ему артроскопическую операцию по дебридменту.

Наша медицинская команда приступит к процессу послеоперационной реабилитации футболиста", — говорится в заявлении клуба.

Сроки восстановления украинца не называются. В этом сезоне Малиновский провел 4 матча за новую команду, результативными действиями не отличался.

Последний раз Руслан выходил на поле 27 августа в матче квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша" (0:4), где получил красную карточку уже на 13-й минуте.

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Ранее сообщалось, что "Трабзонспор" проведет спарринг с "Зенитом" в России.

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