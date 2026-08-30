Футболист сборной Украины на последних секундах забил победный гол в матче МЛС

Александр Сваток / facebook.com/AustinFC

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Украинский центральный защитник "Остина" Александр Сваток забил победный гол в матче регулярного чемпионата МЛС против "Портленд Тимберс".

31-летний футболист сборной Украины начал поединок на скамейке для запасных и вышел на замену на 83-й минуте встречи. На 88-й минуте он заработал желтую карточку, а в компенсированное время стал автором решающего забитого мяча — 2:1.

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На 90+3-й минуте Александр воспользовался суматохой в штрафной площадке соперника после подачи с углового и с линии вратарской переправил мяч в ворота.

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Для Сватка это второй гол за время выступлений в "Остине" и первый в 2026 году.

Обзор матча

После этой победы "Остин" продолжает занимать предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС с 24 очками. "Портленд Тимберс" идет на 11-й позиции с 28 баллами.

Свой следующий матч команда Сватка проведет 6 сентября против "Сан-Хосе Эрквейкс".

Ранее сообщалось, что Ванат отличился ассистом за "Жирону" в матче Сегунды.

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