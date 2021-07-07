Футболист сборной Украины официально перешел в Чемпионат России: фанаты не сдержали отчаяния

Дмитрий Иванисеня будет выступать за "Крылья Советов".

Бывший полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня стал игроком российского клуба "Крылья Советов".

Об этом команда из Самары сообщила на своем официальном сайте. 27-летний футболисты подписал контракт на три года.

В прошлом сезоне "Крылья Советов" выиграли второй дивизион и теперь будут участвовать в российской Премьер-лиге.

kc-camapa.ru

Украинские болельщики уже выразили возмущение тем, что Дмитрий принял решение перебраться в страну-агрессора: "Как он мог туда перейти?", "Деньги решили в этой ситуации. Еще и Россия - страна с которой воюем", "Измена", - написали они в соцсетях.

Последним клубом Иванисеня была "Заря", за которую он выступал с 2019 года. Луганчане были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти.

за которую он выступал с 2019 года. Луганчане были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти. Ранее Дмитрий также поиграл за "Ильичевец" (впоследствии "Мариуполь") и тбилисское "Динамо".

(впоследствии и тбилисское В составе сборной Украины Иванисеня сыграл 1 матч. Еще летом прошлого года он вызывался в расположение национальной команды.

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