Футболист сборной Украины официально сменил клуб в Европе

Александр Зубков / facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

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Вингер сборной Украины Александр Зубков официально стал игроком греческого АЕКа.

Об этом сообщила пресс-служба АЕКа. 29-летний украинец подписал контракт до 2030 года.

По предварительной информации, сумма трансфера составила 5 миллионов евро, также предусмотрены дополнительные бонусные выплаты.

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Зубков выступал за "Трабзонспор" с февраля 2025 года, проведя за турецкий клуб 57 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

В сезоне-2025/26 Александр провел за турецкий клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

АЕК в сезоне 2025/26 стал чемпионом греческой Суперлиги и сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь перешел из "Карпат" к чемпиону Чехии.

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Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо".

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