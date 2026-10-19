Футболист сборной Украины оформил победный дубль в Саудовской Аравии

Артем Бондаренко / facebook.com/alahlifc1937

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Украинский полузащитник "Аль-Ахли" Артем Бондаренко, которого ранее освистали фанаты своего же клуба, сделал дубль в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи".

26-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных, но появился на поле уже на 14-й минуте, заменив травмированного Аль-Джохани.

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На 45+3-й минуте Бондаренко забил головой после подачи с левого фланга, сравняв счет во встрече — 1:1.

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На 70-й минуте Артем оформил дубль и вывел свою команду вперед — 3:2. После подачи с углового мяч оказался в штрафной площадке, где украинец сориентировался и нанес результативный удар.

Этот забитый мяч стал решающим — "Аль-Ахли" одержал победу со счетом 3:2. Это были первые голы Бондаренко в седьмом матче за саудовский клуб.

Видеообзор матча

После этой победы "Аль-Ахли" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, набрав 18 очков после девяти матчей.

Напомним, в августе этого года Бондаренко перешел в "Аль-Ахли" из донецкого "Шахтера" на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2027 года с возможностью выкупа прав на футболиста на постоянной основе.

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Трансфер Бондаренко вызвал недовольство среди фанатов "Аль-Ахли". По их мнению, украинец не отвечает требованиям клуба, а возможная сумма выкупа хавбека значительно завышена — ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Шахтер" может получить за игрока 19 миллионов евро.

Бондаренко является воспитанником академии "Шахтера". Он провел в составе донецкой команды 169 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 29 результативных передач.

Вместе с "горняками" Бондаренко четырежды становился чемпионом Украины, дважды поднимал над головой Кубок страны и один раз выигрывал Суперкубок Украины.

Также Бондаренко имеет в своем активе 5 поединков за национальную сборную Украины.

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Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины забил гол в победном матче в Испании.

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