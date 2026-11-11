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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Футболист сборной Украины подписал контракт с казахстанским клубом

Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в казахстанском "Ордабасы".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк / instagram.com/fc__ordabasy

Бывший полузащитник житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк стал игроком казахстанского "Ордабасы" .

Об этом официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба.

28-летний украинский футболист подписал с новым клубом контракт на два года. Финансовые детали не разглашаются.

Гуцуляк находился в статусе свободного агента с лета 2026 года после того, как покинул "Полесье". В составе житомирского клуба вингер провел 65 матчей, забив 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Всего в УПЛ Алексей провел 226 матчей, забил 52 гола и отдал 32 результативных передачи. В 2024 году он дебютировал в составе сборной Украины. С тех пор провел за нее 16 матчей и забил 6 голов.

"Ордабасы" — действующий чемпион Премьер-лиги Казахстана. В этом сезоне команда выбыла в первом раунде отбора Лиги конференций.

В официальных матчах Гуцуляк сможет дебютировать только в марте 2027 года, ведь сезон в казахстанском футболе уже завершен.

Ранее сообщалось, что экс-футболист молодежной сборной Украины получил польское гражданство.

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