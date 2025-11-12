Футболист сборной Украины получил награду за свою игру в чемпионате Турции

Александр Зубков / © x.com/Trabzonspor

Реклама

Украинский футболист "Трабзонспор" Александр Зубков признан лучшим игроком турецкой Суперлиги сезона-2024/25 на позиции правого вингера.

Об этом сообщило издание Fotomac.

29-летний украинец получил почетный приз по итогам премии Turkuvaz Medya Sports Summit – церемония награждения состоялась в Стамбуле.

Реклама

Зубков присоединился к "Трабзонспору" в феврале 2025 года, перейдя из донецкого "Шахтера" за шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 20 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре результативных передачи.

В нынешней кампании Александр сыграл 12 поединков за "Трабзонспор", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Кроме Зубкова, в составе "Трабзонспора" также выступают украинцы Даниил Сикан и Арсений Батагов. В настоящее время команда занимает третье место в чемпионате Турции, набрав 25 очков после 12 матчей. Впереди расположились только "Галатасарай" (29 баллов) и "Фенербахче" (28 пунктов).

Реклама

Ранее сообщалось, что Зубков вошел в состав сборной Украины на решающие матчи группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии.